Москва, 30 июля, 2019, 06:25 — ИА Регнум. За долгое время, прошедшее с момента развала СССР, подтвердилась естественность положения России как экономического центра притяжения, играющего важную роль в экономиках ее соседей. Как обстоят дела с экономическими связями между бывшими республиками СССР и в каких цифрах и типах товаров выражается их торговля с Россией, рассказывает автор ИА REGNUM Виктория Бабаева.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля

Как бы ни развивалась риторика политических лидеров государств-соседей по отношению к России — от заверений в дружбе до разной степени конфронтации — торговые связи остаются надежным индикатором истинного положения дел. И в данном ключе понятно лидерство в торговле с Россией, которое прочно удерживает Белоруссия, наторговавшая за прошлый год с Россией на $6 млрд при общем товарообороте, превысившем $10 млрд.

Но и вклады Казахстана и, конечно же, «враждебной» Украины весьма велики и составляют соответственно $5,7 и 4,5 млрд товарооборота. Только три из бывших республик СССР не дотягивают в торговле с Россией до $500 млн, это Грузия, Таджикистан и Туркмения. Но и как всегда важным остается вопрос — что именно ввозят и вывозят страны, торгующие с Россией?

Читайте подробности в статье Виктории Бабаевой «Без России никак: какие товары ввозят и вывозят страны бывшего СССР».