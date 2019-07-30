Варшава, 30 июля, 2019, 05:33 — ИА Регнум. С точки зрения начальника генерального штаба вооруженных сил Польши генерала Раймонда Анджейчака, между Польшей и Литвой так много общего, что можно поступиться многими государственными формальностями ради выполнения задач военного свойства. Против кого польский генерал собрался так крепко дружить с Литвой, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Раймонд Анджейчак

Для генерала Анджейчака намерения России «предельно ясны», об агрессивных настроениях Москвы ему говорит буквально всё: и сценарии российских учений, и информационная активность российских СМИ… И под это дело польский начштаба желает, чтобы Литва открылась перед его солдатами максимально широко, чтобы когда неизбежное нападение России наконец-то наступит, Польша могла действовать смело и решительно, не стесняясь «каких-то там государственных границ» той же Литвы.

Хотя вполне возможно, что не в одной только Литве дело, а причиной столь пристального внимания польских военных стал поиск альтернативы для вильнувшей в сторону от оголтело антироссийского курса Украины. В Порошенко Варшава верила как в неукротимого русофоба, а вот во Владимире Зеленском, похоже, засомневалась.

Читайте статью Станислава Стремидловского «Польский генштаб «стирает» польско-литовскую границу».