Севастополь, 29 июля, 2019, 17:31 — ИА Регнум. До конца 2020 в Крыму будут сданы в эксплуатацию три новые школы. Об этом 29 июля на встрече с премьером РФ Дмитрием Медведевым заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

ИА REGNUM

«В этом году будет сдана школа в микрорайоне «Жигулина роща» в Симферополе на 1,1 тысячи мест, а в декабре 2020 — школа на 704 места в Керчи и школа на 250 мест в Бахчисарайском районе», — подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма сообщил, что 20-тысячная очередь в детские сады полуострова будет ликвидирована к 2022 году.