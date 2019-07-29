Москва, 29 июля, 2019, 17:25 — ИА Регнум. Работа ряда станций Московского метрополитена может быть ограничена вечером 29 июля в связи с концертом группы Rammstein на стадионе «Лужники». Об этом сообщаетcя в микроблоге столичной подземки в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Карта метро

«Rammstein в Москве. Долгожданный концерт состоится в 19:30 на БСА «Лужники». Ближайшие станции метро ‑ «Спортивная», «Воробьёвы горы» и МЦК «Лужники». По требованию полиции на станциях метро, прилегающих к СК «Лужники», возможны ситуативные ограничения входа/выхода», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе метрополитена призвали граждан соблюдать требования сотрудников подземки и полиции, а также общественный порядок. В целях экономии времени рекомендуется заранее приобретать билеты на обратную поездку в метро.

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