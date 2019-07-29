Ашхабад, 29 июля, 2019, 17:22 — ИА Регнум. Правоохранительные органы и спецслужбы Туркмении перешли на «усиленный режим службы» и начали активно бороться со слухами о тяжелой болезни и смерти президента Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает «Хроника Туркменистана».

Kremlin.ru Гурбангулы Бердымухамедов

Так, в Лебапской области по обвинению в дестабилизации ситуации в стране уже арестовали трех местных жителей: сотрудника «Туркментелекома», работника водного хозяйства и работницу жилищно-коммунального хозяйства.

Также туркменские власти поручили министерству культуры заняться контрпропагандой, а старейшинам — проводить профилактические беседы с населением, с целью пресечения подобных слухов в будущем.

Вместе с тем некоторые туркменские государственные СМИ выступили с резкой критикой в адрес изданий, опубликовавших новость о якобы кончине президента Туркмении Бердымухамедова.

«Лживые, фейковые новости не хотят умирать. Их продолжают поддерживать информационные кликуши, занимающиеся перепечаткой с других ресурсов», — пишет Gundogar news.

Читайте также: Ни жив, ни мертв. Что происходит с главой Туркмении Бердымухамедовым?