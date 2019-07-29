Москва, 29 июля, 2019, 17:20 — ИА Регнум. В Москве возможны ситуативные ограничения входа и выхода из метро по требованию полиции, сообщила 29 июля пресс-служба Московского метрополитена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Карта метро

«Просим вас быть внимательными и соблюдать требования сотрудников метро и полиции, а также общественный порядок», — говорится в сообщении.

Ограничения связаны с проведением на стадионе «Лужники» концерта немецкой группы Rammstein. В пресс-службе напомнили, что ближайшие к стадиону станции подземки «Спортивная» и «Воробьёвы горы», а также МЦК «Лужники».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 29 июля изменено автотранспортное движение возле стадиона «Лужники», несколько улиц будут перекрыты с 22:00 до окончания концерта.