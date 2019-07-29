Эдинбург, Великобритания, 29 июля, 2019, 17:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Шотландия не получит возможность провести новый референдум о членстве в составе Соединенного Королевства, 29 июля передает агентство Reuters.

(сс) OPCW Борис Джонсон

«Это бывает раз в жизни, раз в поколение, всех об этом предупреждали», — отметил Джонсон во время визита в Шотландию.

Джонсон также заявил, что по новый референдум или изменение принятого решения «нарушит обещание народам Шотландии и Великобритании».

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