Севастополь, 29 июля, 2019, 16:59 — ИА Регнум. С окончанием льготного периода резко упало количество резидентов свободной экономической зоны Севастополя, что привело к серьёзному сокращению инвестиций в город. Об этом 29 июля сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Она дала очень хорошие результаты. У нас единый налог вместо 33% составлял всего 6%. Ежегодно росло количество резидентов. В 2017 году на пике работы СЭЗ пришло 183 резидента и проинвестировали более 2 млрд рублей частных инвестиций. С 2018 года эта льгота была отменена, и мы перешли на общий показатель в 30%. Естественно, в 2018 году у нас резко упало количество резидентов: зарегистрировали всего 39. С начала 2019 года всего двоих», — отметил Развожаев, подчеркнув, что объём инвестиций в город сильно упал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал врио губернатора Севастополя ликвидировать проблемы ФЦП Севастополя, накопившиеся за время работы его предшественника.

Подробности: Медведев поручил Развожаеву исправить ошибки Овсянникова в Севастополе