Лондон, 29 июля, 2019, 16:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что соглашение с Евросоюзом «мертво», но возможна новая сделка по Brexit, 29 июля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Соглашение о выходе мертво, оно не пройдёт. Но есть возможность заключить новую сделку» , — заявил Джонсон во время визита в Шотландию.

Джонсон отметил, что надеется «построить новое партнерство» с Евросоюзом и заключить соглашение о сотрудничестве «в области обороны, безопасности, разведки, культуры и науки — всего, что только можно».

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