Москва, 29 июля, 2019, 17:14 — ИА Регнум. При определённых условиях Северная Корея может стать участником диалога о заключении новой версии Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 29 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя призыв МИД Японии к заключению нового ДРСМД, участниками которого станут не только Россия и США.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

«Хотелось бы подчеркнуть, что Северная Корея как минимум готова вести переговоры, — сказал Шаповалов. — Есть диалог с США, с Южной Кореей, есть формат четыре плюс два. При определённых обстоятельствах КНДР может стать участником диалога, но для этого надо учитывать интересы Северной Кореи, а не угрожать ей. А что касается Израиля, то здесь проблема более сложная, так как Израиль не ведёт никаких переговоров ни с кем по вопросу наличия у себя ядерного оружия, так как отрицает сам факт его существования. Здесь играет свою роль и попустительство со стороны США, так как никаких санкций и никаких действий, осуждающих Израиль, со стороны Вашингтона нет».

Кроме того, эксперт уточнил, что ядерная проблематика Израиля осложняется тем, что он опирается на поддержку США и при этом фактически находится в состоянии постоянного конфликта с рядом соседних государств — в первую очередь с Ираном. Это, по мнению Шаповалова, даёт основания предполагать, что Израиль не готов обсуждать ни с кем свой ядерный потенциал, а стало быть, и включение в систему международных ограничений.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации CNN, полученной из собственных источников, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп намерен разработать проект соглашения по сокращению ядерного вооружения, в котором могли бы принять участие Россия и Китай.