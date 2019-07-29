Пушкин, Санкт-Петербург, 29 июля, 2019, 16:59 — ИА Регнум. Родители детей Пушкинского района Санкт-Петербурга, на третий год оставшихся без гимназии №406 из-за нерадивых строителей и чиновников, начали выходить на пикеты, передает корреспондент ИА REGNUM.

Https://vk.com/club178875603 Пикет у строительного забора вокруг школы

В понедельник, 29 июля, акцию устроили у стен школы на Леонтьевской улице, 10, закрывшейся на реконструкцию еще в 2017 году. По аналогии с компьютерной системной ошибкой «404», родители подготовили плакат «406 Not Found».

Кроме того, параллельно проходил сбор подписей под обращением к президенту Владимиру Путину. Он продолжится и в вечернее время. Местные жители требуют от президента наказать виновных в том, что контракт с нерадивым подрядчиком не был расторгнут заранее, хотя Смольному было известно о том, что он годами не выполняет свои обязательства.

«Назван новый срок сдачи корпуса старшей школы на Леонтьевской, д. 10 — июнь 2020 года! О сдаче корпуса младшей школы на улице Церковная, д. 16 даже не идет речи!» — возмущаются жители.

Https://vk.com/club178875603 Сбор подписей в Пушкине под обращением к президенту

Школа должна была открыться еще в прошлом году, но теперь предстоит провести новый тендер по выбору подрядчика, так как ООО «Капитал Стройиндустрия» начало процедуру банкротства.

«Мы понимаем, что необходимо максимально быстро выбрать нового подрядчика и оперативно завершить реконструкцию, если не к этому учебному году, то хотя бы к следующему!» — ответил жителям секретариат врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Гимназия №406 на Леонтьевской улице в Пушкине входила в число 500 лучших школ России.