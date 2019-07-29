Санкт-Петербург, 29 июля, 2019, 16:50 — ИА Регнум. В российских законах должно появиться понятие «запаха» и шкала его комфортности, чтобы защитить людей от воняющих свалок. Такого мнения придерживается депутат Заксобрания Петербурга от «Справедливой России» Надежда Тихонова.

Дарья Драй ИА REGNUM Полигон «Новоселки»

Она сообщила, что специалисты НИИ «Атмосфера» и жители Приморского района выехали к мусорному полигону «Новоселки» и измерили уровень запаха. Напомним, полигон начали рекультивировать, так как он долгие годы отравлял жизнь как Приморскому, так и Выборгскому районам Петербурга.

«Результаты оказались хорошие (нет запаха), однако все горожане, живущие рядом, знают, что запах появляется периодически и зависит от сила и скорости ветра. Хочу напомнить, что сегодня в России не установлен норматив запаха. Сейчас мониторинг воздуха позволяет определить, соответствует ли он нормам по загрязненности вредными веществами, но не дает оценки тому, комфортно ли людям дышать этим воздухом», — заметила Надежда Тихонова.

Тем не менее специальные приборы для измерения запаха существуют и широко применяются за границей. Тихонова подготовила поправки в федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха». Она предлагает ввести в экологическое законодательство понятие «запах» и шкалу его комфортности.

«Это позволит объективно оценивать условия проживания людей в микрорайонах, расположенных рядом с мусорными полигонами, заводами, промышленными предприятиями, где замеры по «загрязненности» вредными веществами могут соответствовать норме, но жители ощущают дискомфорт и не могут открывать окна из-за неприятного запаха. Считаю, что такая норма позволит в корне изменить градостроительную политику и заставит отодвинуть жилую застройку от промзон», — убеждена депутат.

Добавим, 70% территории полигона «Новоселки» к октябрю 2020 года планируют полностью укрыть изолирующим слоем. Весь проект рекультивации рассчитан на семь лет.

Полигон «Новоселки» работал на окраине Ленинграда-Петербурга с 1974 года, принимая твердые бытовые отходы. Он был закрыт для приема мусора в апреле 2017 года. Площадь полигона — 83,5 га, высота — от 20 до 37 метров.