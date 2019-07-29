Санкт-Петербург, 29 июля, 2019, 16:44 — ИА Регнум. Шестерых SUP-серферов, оказавшихся в Финском заливе и не сумевших вернуться к берегу, выручили петербургские спасатели.

Дарья Драй ИА REGNUM Водный спорт на Финском заливе

Как сообщили 29 июля в городском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности, из-за сильного ветра начинающих спортсменов унесло на расстояние 300 метров от берега в районе поселка Солнечное Курортного района.

Попавших в опасную ситуацию спортсменов обнаружил патруль поисково-спасательной службы. Спасатели взяли серферов на борт специальной лодки «Фаворит» и доставили их на берег.

Всего через несколько минут петербургским спасателям пришлось выручать рыбаков на резиновой лодке в районе поселка Ушково.

«На расстоянии в полтора километра от берега они поняли, что ветер оказался сильнее и своими силами до берега им не добраться. Они вызвали спасателей по номеру 112. Менее чем за полчаса спасатели на лодке «Кайман» нашли рыбаков и доставили их на берег», — рассказали в комитете.

Спортсменам-любителям и рыбакам посоветовали соблюдать правила безопасности и выходить на открытую воду только при полной уверенности в своих силах и с учетом погодных условий.