Магас, 29 июля, 2019, 16:40 — ИА Регнум. Бывшему начальнику Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Тимуру Хамхоеву смягчили наказание. Учитывая, что по новому закону один день в СИЗО засчитывается как полтора дня в колонии, срок его пребывания в колонии строгого режима уменьшился на полтора года.

Joe Gratz Зал судебных заседаний

До момента его освобождения осталось, таким образом, пять с половиной лет, пишет URA.RU. При этом, по словам адвоката, решение о смягчении наказания — это первый шаг к условно-досрочному освобождению, на которое Хамхоев может рассчитывать, отсидев не менее половины срока (3,5 года). В итоге уже через два года бывший глава ЦПЭ МВД Ингушетии будет иметь право на УДО.

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Как сообщало ИА REGNUM, экс-начальник ЦПЭ МВД РФ по РИ Тимур Хамхоев был обвинен в 2018 году в совершении действий, выходящих за пределы его полномочий, применении насилия против граждан, а также вымогательстве, совершенном в составе группы лиц по предварительному сговору. Вместе с ним на скамью подсудимых попали еще пять сотрудников МВД, которые пытали задержанных, в том числе электрическим током. От рук «оборотней в погонах» погиб один человек, еще несколько получили серьезные травмы.