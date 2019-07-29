Севастополь, 29 июля, 2019, 16:38 — ИА Регнум. В Крыму многое делается для профилактики онкологических заболеваний. Об этом 29 июля на совещании в Севастополе заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Приобретается современное оборудование для медицинских учреждений, медицинские изделия. Естественно, реализуется проект по качественному обследованию, по диагностике, что является очень важным при этом виде заболеваний», — отметил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным крымского минздрава, более 50 тысяч крымчан состоят на диспансерном учёте у онкологов. По информации департамента здравоохранения Севастополя, в городе-герое зарегистрированы более 10 тысяч пациентов со злокачественными новообразованиями, из них 71 ребенок.

Подробности: Более десяти тысяч севастопольцев страдают от онкологии