Оренбург, 29 июля, 2019, 16:36 — ИА Регнум. В Оренбургской области с начала 2019 года произошло 5 817 пожаров, которые унесли жизни 76 человек, в том числе шести детей. Травмы зафиксированы у 100 человек, в том числе у десяти детей, сообщили 20 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Джон Кольер. Пожар (фрагмент)

По данным ведомства причиной пожаров в большинстве случаев стало неосторожное обращение с огнем и нарушение правил устройства и эксплуатации печного и электрооборудования.

«Все вышеуказанные причины являются следствием человеческой беспечности и халатности», — подчеркнули в ГНУ МЧС по Оренбургской области.