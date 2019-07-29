Вильнюс, 29 июля, 2019, 16:32 — ИА Регнум. Истребители НАТО, дислоцированные в Литве и Эстонии, за прошедшую неделю, с 22 по 28 июля, лишь дважды поднимались по тревоге для сопровождения российской боевой авиации в нейтральном воздушном пространстве над Балтийском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 29 июля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

22 июля таким образом сопровождался российский Су-24, который следовал в Калининградскую область, а 28 июля Ил-76, который вылетел из Калининградской области. Обычно истребители НАТО вылетают для сопровождения российской боевой авиации над Балтийским морем по 4−5 раз в неделю. На пике активности — до десяти раз в неделю и чаще.

Напомним, так называемая миссия воздушной полиции НАТО действует в Прибалтике с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония вошли в НАТО.