Село Сакмара, Оренбургская область, 29 июля, 2019, 16:27 — ИА Регнум. В Оренбургской области чиновник государственного учреждения подозревается в посягательстве на чужое имущество. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Сакмарского района, выявлен факт крупного мошенничества.

Фирс Журавлев. Чиновник. 1884

По данным ведомства, должностное лицо госучреждения незаконно приобрело право на чужое имущество. Используя служебное положение и обман чиновник приобрел земельный участок, принадлежащий государству, стоимость 700 тыс. рублей.

По материалам прокуратуры в настоящее время возбуждено уголовное дело.