Калуга, 29 июля, 2019, 16:21 — ИА Регнум. Традиционная агропромышленная выставка-ярмарка «Калужская осень» в 2019 году состоится в рамках международного форума предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты — мир», сообщили 29 июля корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.

Admoblkaluga.ru Международный форум предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты — мир»

«Проведение «Калужской осени» в рамках международного форума позволит ознакомить значительно большее число профессионалов аграрной отрасли с достижениями калужского АПК. Для экспонентов выставки это отличный шанс наладить новые партнерские связи, обменяться опытом с коллегами не только из России, но и из других стран», — считает министр сельского хозяйства области Леонид Громов.

По данным ведомства, на территории этнографического парка «Этномир» 19−22 сентября 2019 года будет организованы выставка достижений предприятий калужского облпотребсоюза, ярмарка хлебобулочных и кондитерских изделий и проведён мастер-класс по теме «Искусство изготовления вкусной выпечки из натуральных продуктов». Муниципалитеты представят свои агропромышленные достижения. Также на территории этнопарка «Этномир» будут построены выставочно-ярмарочные павильоны, уличная сцена, фудкорт, торговые ряды, выполнение в архитектурном стиле «Гостиного двора».