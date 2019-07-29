Екатеринбург, 29 июля, 2019, 16:20 — ИА Регнум. Свердловская область смогла остаться регионом со сравнительно невысоким уровнем преступности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Юрий Чудов. Боритесь с хулиганством! 1956

За первую половину 2019 года в регионе зафиксировали показатель в 651 преступление на 100 тысяч жителей. Это ниже среднероссийских цифр в 689 преступлений и средних цифр по УрФО в 780 преступлений.

Также область заняла второе место по России по установлению лиц, совершивших свои противоправные деяния в прошлые годы, третье место — по выявлению превентивных составов преступления, четвёртое — по установлению лиц, совершивших преступления в сфере оборота наркотиков, и пятое — по расследованным тяжким и особо тяжким преступлениям.

Напомним, за первую половину 2019 года на Среднем Урале на 13,2% снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений. Было выявлено 924 таких деяний.