Оренбург, 29 июля, 2019, 16:17 — ИА Регнум. В Оренбургской области самыми распространенными преступлениями являются кражи. В общем массиве это каждое третье преступление, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Поль Шарль Шокарн-Моро. Возможность превращает в вора (фрагмент)

В первом полугодии 2019 года зарегистрировано более 4 тыс. фактов воровства. При этом правоохранители отмечают, что с каждым годом воры все более совершенствуются. Они используют информационно-телекоммуникационные технологии.

Второе место среди самых распространенных преступлений занимает незаконный оборот наркотических средств. На третьем месте — мошенничество.