Афины , 1 августа, 2019, 16:07 — ИА Регнум. Гражданин Ирана и гражданин Ирака арестованы греческой полицией в городе Хайдарион возле Афин по подозрению в содействии незаконному пересечению границы, сообщает AMNA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По версии полиции, арестованные содействовали нелегальной переправке 49 мигрантов из Греции в Италию. Нелегалов переправляли в опасных условиях — в кузове грузовика и в угнанной машине. Как следует из полицейского расследования, каждый иммигрант платил организаторам от 4000 до 5000 евро за помощь в пересечении границы. Деньги, предположительно, переводились через неформальную систему переводов. Параллельно, чтобы скрыть незаконные действия, арестованные установили на украденный автомобиль поддельные номерные знаки.

Против арестованных возбуждено уголовное дело по обвинению в угоне, подделке номеров, получении дохода незаконным путем, нарушении закона о переводе и продвижении нелегальных мигрантов за границу.

Как сообщало ИА REGNUM, только за первый месяц 2019 года, согласно данным Международной организации по миграции, в страны Европы по Средиземному морю прибыли более 6,4 тыс. нелегальных мигрантов. Для сравнения: за тот же период времени в 2018 году в страны Европы прибыло 7499 мигрантов и беженцев. Ранее в Европейской полиции заявили, что для проникновения в ЕС более 90% мигрантов прибегают к помощи мафии.