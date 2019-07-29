Москва, 29 июля, 2019, 16:04 — ИА Регнум. Специалисты Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова завершили сертификационные испытания вертолётного двигателя ТВ7−117В в условиях «классического» обледенения, сообщает 29 июля пресс-служба института.

vitalykuzmin.net ТВ7-117В

Отмечается, что подготовка к испытаниям продолжалась около трёх месяцев. За это время были выполнены расчетно-аналитические работы по определению облика объекта и оптимизации программы его испытаний. Институт также выполнил ряд работ, связанных со стандартной калибровкой стенда.

В свою очередь в Объединенной двигателестроительной корпорации сообщили, что в ходе испытаний двигатель доказал свою работоспособность в заданных условиях.

Добавим, в соответствии с авиационными правилами, вся авиационная техника требует прохождения сертификации на выполнение полетов в условиях обледенения. Во время полета воздушной машины оно происходит в кучевых и дождевых облаках, температура внутри которых ниже 0 °C. Вода в таких облаках находится в переохлажденном состоянии и при контакте с элементами вертолёта и двигателя она превращается в лёд, значительно влияя на расчетные характеристики, заложенные конструкторами.

Турбовальный двигатель ТВ7−117В со свободной турбиной разработан и серийно производится АО «ОДК-Климов» (Санкт-Петербург). Конструкция и электронная система автоматического управления и контроля с полной ответственностью типа FADEC обеспечивает высокую мощность при низком расходе топлива и повышенную надежность полетов.

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