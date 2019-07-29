Челябинск, 29 июля, 2019, 16:02 — ИА Регнум. В Челябинской области установили состояние водителя автомашины Lexus, который 28 июля выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Веста». Он был трезв, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного управления МВД.

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Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в полиции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло днём 28 июля в Аргаяшском районе. Водитель и два пассажира «Лады» были доставлены в больницы. Девушка проходит лечение в Челябинске.

Местные журналисты на фотографиях с места ДТП увидели знакомое лицо. По их словам, человек в кадре похож на бывшего вице-губернатора Андрея Косилова.