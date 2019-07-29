Москва, 29 июля, 2019, 15:59 — ИА Регнум. Несмотря на смягчение напряженности вокруг нефтяного рынка после воскресной встречи по иранскому вопросу, рынок не отреагировал значительным снижением котировок, заявила корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик компании «ФинИст» Ирина Ланис.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Сейчас все внимание трейдеров и инвесторов сфокусировано на ближайших решениях по процентной ставке ведущих мировых Центробанков: это Япония, Великобритания и самое ожидаемое событие — решение о ставке и пресс-конференция Федеральной резервной системы США. Голубиная политика снижения ставок может укрепить перспективы в отношении увеличения потребления нефти», — отметила эксперт.

Еще одним фактором, который будет приоритетным для нефтетрейдеров — торговые переговоры между США и Китаем, поскольку дальнейшие ограничения и конфронтации могут снизить ожидания по перспективе нефтяного рынка. Однако в ближайшей перспективе все же продолжение стагнации нефтяных котировок и консолидации в узком коридоре прошлой недели.

«В преддверии вышеупомянутых политических и экономических факторов, ожидается некоторое локальное снижение нефтяных котировок по нефти марки Brent до уровня нижней границы с ближайшей целью $62,65−62,70 за баррель и максимальным движением вниз до $62 за бочку северного нефтяного стандарта.

Нефть марки West Texas Intermediate стремится также к нижнему диапазону коридора к котировке $55,75 за баррель с максимальным размахом падения до котировок $55,00 за бочку», — считает Ланис.

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