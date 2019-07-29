Симферополь, 29 июля, 2019, 15:56 — ИА Регнум. По итогам первого полугодия 2019 года бюджет Крыма, как и муниципальные бюджеты, исполнены с профицитом. Об этом 29 июля на встрече с премьером РФ Дмитрием Медведевым в Севастополе сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Владимир Маковский. Берег Крыма. 1889

«По итогам первого полугодия республиканский бюджет исполнен профицитом в 42 млн рублей. Общий объём средств, поступивших в бюджет республики, 75 млрд рублей. Это 45% от годового плана», — отметил Аксёнов.

По его словам, бюджеты муниципальных образований тоже выполнены по итогам первого полугодия с профицитом. Общий объём поступивших средств — 22 млрд рублей, из них профицит — 1,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма сообщил, что в 2019 году республика заработала на туристической сфере более 1,4 млрд рублей.