Волгоград, 15 июля, 2022, 16:37 — ИА Регнум. В Волгоградской области за прошедшие сутки 43 человека выписаны после выздоровления от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июля в региональном оперативном штабе. Продолжает лечение в стационарах и амбулаторно 1 651 пациент.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

С начала пандемии в Волгоградской области подтверждено 226 206 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 217 662 жителя, скончались от осложнений 6 893 человека.

По данным федерального оперштаба, за сутки в ковид-госпитали направлен 31 волгоградец.