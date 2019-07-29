Курган, 29 июля, 2019, 15:53 — ИА Регнум. В Курганской области 12 врачей получат из регионального бюджета выплаты на погашение ипотеки. Субсидия размером в 500 тыс. рублей предоставляется из регионального бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Среди получателей субсидии две врачебные супружеские пары, то есть им полагается выплата в один миллион рублей.

Правом на получение субсидии на погашение ипотечного кредита в Зауралье обладают медицинские работники с высшим образованием не старше 35 лет, заключившие трудовой договор с медицинской организацией на 7 лет и являющиеся участниками подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области».