Москва, 29 июля, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Бывший киевский редактор журнала Forbes вряд ли может рассматриваться как значимая в политике фигура, а тем более его публикации в личном «Фейсбуке», заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Окоп

«Понятно, что полностью выдавить антироссийскую повестку из украинской политической жизни не получится, во всяком случае, в ближайшие годы, но ситуация в стране существенно изменяется по сравнению с последними пятью годами», — отметил эксперт.

Дело не в том, что изменяется отношение к Майдану или России, а в том, что ощущение тупика всё больше становится явным для значительной массы населения и части элиты, даже той, которая раньше активно кормилась антироссийской риторикой.

«Сколько ни говори «халва», а пожрать что-то нужно. И если сейчас не предпринять каких-то решительных действий, то скоро уже и разворовывать будет нечего. Вполне возможно, что победит идея выйти из ситуации за счет нового обострения отношений с Россией. Но надо понимать, что такое решение лишь приблизит конец украинской государственности», — высказал свое мнение Кабаков.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины должны срочно ввести войска в Россию. С таким призывом выступил бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes и бывший военнослужащий 95-й бригады вооружённых сил Украины (ВСУ) Максим Кухар.

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