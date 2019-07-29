Эксперт призвал лучше учить депутатов от партии «Слуга народа»
Киев, 29 июля, 2019, 15:43 — ИА Регнум. Будущим депутатам от партии «Слуга народа» мало недельных курсов для получения необходимых знаний. Об этом 29 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Валентин Землянский.
По его словам, в сфере энергетики команда президента Владимира Зеленского подхватила тренд прошлой власти и не отменила систему ценообразования природного газа.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Трускавец (Львовская область) поездом прибыли будущие депутаты от партии «Слуга народа». Депутаты прослушают курс лекций по экономике от профессоров Киевской школы экономики и признанных специалистов. Это только первая неделя из широкого плана обучения, который запланирован партией. Обучение проходит в рамках коммерческого контракта, а его стоимость пообещали указать в партийном отчете.
Напомним, ранее представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил, что президент Зеленский якобы «шутил» о том, что снизит цены на газ для населения и промышленности.