Киев, 29 июля, 2019, 15:43 — ИА Регнум. Будущим депутатам от партии «Слуга народа» мало недельных курсов для получения необходимых знаний. Об этом 29 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Валентин Землянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

«Курс молодого бойца за неделю? Сильно сомневаюсь. Учебка минимум полтора месяца. В Академии Службы безопасности давали юридическое образование за полтора года. Неделя — это ни о чём, да и полтора года даже ни о чём, если человек не имеет управленческого опыта… Из них не нужно делать аналитиков, стратегов. Нужны люди, которые понимают стратегию, которая будет разработана, а этой стратегии как раз на сегодняшний день не существует», — сказал Землянский.

По его словам, в сфере энергетики команда президента Владимира Зеленского подхватила тренд прошлой власти и не отменила систему ценообразования природного газа.

«Я не вижу кардинальных изменений с точки зрения стратегии. Более того, Офис президента подхватил тренды предыдущего правительства, предыдущей власти. Пошло снижение цен (на газ для населения) по той схеме и алгоритму, которые были прописаны в постановлении правительства. Тут же это надо поставить в собственную заслугу. Вместо того, чтобы принципиально менять систему ценообразования, они решили подхватить текущий тренд», — рассказал Землянский.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Трускавец (Львовская область) поездом прибыли будущие депутаты от партии «Слуга народа». Депутаты прослушают курс лекций по экономике от профессоров Киевской школы экономики и признанных специалистов. Это только первая неделя из широкого плана обучения, который запланирован партией. Обучение проходит в рамках коммерческого контракта, а его стоимость пообещали указать в партийном отчете.

Напомним, ранее представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил, что президент Зеленский якобы «шутил» о том, что снизит цены на газ для населения и промышленности.