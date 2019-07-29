Ханой, 29 июля, 2019, 16:16 — ИА Регнум. Представители Таможенной службы Вьетнама конфисковали 125 кг рогов носорога на сумму до $4 млн. Об этом 29 июля сообщило государственное агентство Vietnam News.

Инцидент произошел в международном аэропорту Ханоя. 55 фрагментов рогов были спрятаны внутри гипсовых блоков, их обнаружили в четверг, 25 июля.

По данным ведомства, груз был заявлен не облагаемым налогом с целью избежать таможенного контроля по прибытию в международный аэропорт Ханоя.

Отмечается, что Вьетнам и Китай являются частыми конечными пунктами контрабандной торговли рогами носорога.