Москва, 29 июля, 2019, 15:33 — ИА Регнум. В середине июня 2019 года в Сирии якобы понесла потери российская частная военная компания (ЧВК) под названием «Щит», сообщает «Новая газета».

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Так, пишет газета, три человека с позывными «Шаман», «Кайрат» и «Танкист» погибли в Сирии 15 июня во время минометного обстрела.

По данным издания, один погибший родился в Перми, другой из Хакасии. Оба с 2014 года воевали на стороне Луганской Народной Республики, после работали на ЧВК «Вагнера», отмечают журналисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на территории Сирии действительно присутствуют российские частные охранные компании, однако они не связаны с российским государством или с российскими Вооружёнными силами и не имеют отношения к боевым действиям, ведущимся российскими военнослужащими.

Владимир Путин «Во всяком случае, там решаются вопросы экономического характера, связанные с экономической деятельностью, с добычей нефти, с освоением месторождений и так далее».

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