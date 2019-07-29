Нижний Тагил, Свердловская область, 29 июля, 2019, 15:32 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле на Уралвагонзавода (УВЗ) прошла конференция по вопросам корпоративной интеллектуальной собственности и развитию рационализаторства на производстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УВЗ.

Цех «НПК Уралвагонзавод»

«По итогам конференции было решено создать первичную организацию Всероссийского общества рационализаторов и изобретателей на Уралвагонзаводе», — уточнили в пресс-службе предприятия.

Отметим, что в работе конференции 2019 года приняли участие 250 человек. Это представители 70 промышленных предприятий из десяти субъектов Российской Федерации.

Напомним, что подобная конференция прошла на УВЗ уже в пятый раз. Численность участников форума увеличивается ежегодно. Так, в 2017 году в Нижний Тагил приехали представители 30 промышленных предприятий, а в 2018 году — 60.