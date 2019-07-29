Рим, 29 июля, 2019, 15:22 — ИА Регнум. Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо надеется, что виновные в убийстве полицейского в Риме будут приговорены к пожизненному заключению, об этом он заявил журналистам в понедельник, 29 июля, передает Adnkronos.

(сс) ulleo Итальянская полиция

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 34-летний сотрудник правоохранительных органов был убит в Риме утром в пятницу, 26 июля, при попытке задержать двух граждан по подозрению в причастности к ограблению.

Злоумышленники (пока не ясно, один из них или оба) нанесли полицейскому 11 ножевых ранений, он скончался от потери крови. По подозрению в убийстве были задержаны двое 19-летних туристов из США.

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