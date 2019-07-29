Москва, 29 июля, 2019, 15:19 — ИА Регнум. Госкорпорация Ростех получит 0,00139% акций оборонного предприятия в Удмуртии, которое находится в собственности государства. Соответствующий указ пописал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Ростеху» перейдут акции ОАО «136-я центральная база производства и ремонта вооружения и средств радиационной, химической и биологической защиты». Акции передаются в качестве «имущественного взноса» РФ.

Кроме того, документ предполагает передачи активов еще в 88 предприятиях, 10 из которых расположены в Приволжском федеральном округе.

Так, госкорпорация получит также 0,00053% акций 103 арсенал (Саранск), 0,00368% акций в 39 арсенале (Пермь), 0,00095% акций — 5 арсенал в Алатыре (Чувашия), 0,00001% акций — Ремонтная база по ремонту авиационных приборов и аэродромной техники в Балашове (Саратовская область), 0,00149% акций — 53 арсенал в посёлке Юганец (Нижегородская область), 0,00482% акций — 116 арсенал в посёлке Красноармейский (Марий Эл), более 35% акций 9 центрального автомобильного ремонтного завода в Энгельсе (Саратовская область), 0,00080% акций 487 Центрального ремонтного завода в селе Алкино-2 (Башкирия) и 0,00058% в 170 ремонтном заводе средств обеспечения полётов (Нижний Новгород).

ИА REGNUM напоминает, предприятие в Камбарке производит специализированные автомобили для нужд Минобороны РФ. В частности, здесь производят авторазливочные станции, комплекты бортовых аэрозольных генераторов, генераторов маскирующих пенных покрытий, а также запчасти для ремонта спецавтомобилей.