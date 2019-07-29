Курган, 29 июля, 2019, 15:14 — ИА Регнум. Курганская область с осени 2019 года будет экспортировать зерно в Китай. В правительстве Зауралья обращают внимание всех заинтересованных лиц на необходимость обеспечения зерновой продукции, предназначенной для экспорта, документальными гарантиями фитосанитарной безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента АПК Зауралья.

tpsdave Зерно

Международная торговля требует возможность документально проследить за качеством зерна на всех этапах выращивания — от используемых семян до мест хранения и транспортировки. В торговлю зерном с Китаем собираются включиться хозяйства Шадринского, Петуховского и Кетовского районов.

Напомним, в июне 2019 года по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина были подписаны документы, позволившие расширить объём зерна и продуктов его переработки, поставляемых в Китай из России. Курганскую область включили в список возможных поставщиков пшеницы в КНР наряду с Алтайским и Красноярским краями, Новосибирской, Омской, Амурской и Челябинской областями. Экспортный потенциал Зауралья ежегодно составляет 150 тыс. тонн зерна и 30 тыс. тонн маслосемян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области за 2018 год более чем в четыре раза выросли объемы экспортируемого зерна и продуктов его переработки. Отправлено на экспорт 117, 7 тысяч тонн. Лидерами экспорта стали пшеница — 51,2 тыс. тонн, рапс — 40 тыс. тонн и ячмень — 17,6 тыс. тонн.

Экспортом зерна и продуктами его переработки в регионе занимаются шесть предприятий. Они экспортируют пшеницу и горох в Казахстан, ячмень — в Литву и Азербайджан, рапс — в Монголию, лён — в Китай и Чехию.