Севастополь, 29 июля, 2019, 15:12 — ИА Регнум. Проблемы реализации проектов ФЦП в Севастополе связаны с затянувшимся проектированием, согласованиями и проведением публичного ценового аудита. Об этом 29 июля заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

R-19.ru Михаил Развожаев

«К сожалению, несмотря на огромные объёмы средств, которые были запланированы государством по ФЦП, стройки начаты не были… В этом году мы планируем эти важные большие проекты начать реализовывать», — отметил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент России освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева. По мнению депутат зампредседателя Законодательного собрания Александра Кулагина, преждевременная отставка Дмитрия Овсянникова с поста губернатора связана с его неудовлетворительной работой в области развития большинства ключевых социальных.

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