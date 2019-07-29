Багдад, 29 июля, 2019, 15:24 — ИА Регнум. Вооруженные силы Ирака предотвратили очередное нападение боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на нефтяное месторождение в провинции Салахуддин, об этом 29 июля сообщает Kurdistan24.

Alhurra.com Иракские солдаты

Ранее, в мае 2019 года террористы дважды пытались захватить месторождение, однако тогда и сейчас сотрудники правоохранительных органов смогли этому воспрепятствовать.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), несмотря на серьезные поражения, понесенные от правительственных войск и международной коалиции, продолжают активную террористическую войну в стране.