Калуга, 29 июля, 2019, 15:09 — ИА Регнум. Бойцы шести студенческих энергетических отрядов вузов и техников в составе 38 человек трудятся в летнем семестре 2019 года на объектах «Калугаэнерго», сообщила 29 июля корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель энергокомпании Наталья Копоня.

Фото пресс-службы «Калугаэнерго» Калужские энергетики организовали для бойцов студенческих отрядов знакомство с подстанциями региона

По её словам, под наставничеством опытных энергетиков студенты задействованы в работах в программных комплексах, по съему показаний приборов учета у потребителей, актуализации и редактировании схем подстанций, ремонтируют электрооборудование. Бойцы студотрядов также участвуют в занятиях по электробезопасности и энергосбережению в рамках фестиваля #ВместеЯрче в детских летних оздоровительных лагерях, помогают в организации бесперебойного электроснабжения детских домов и социальных учреждений.

Калужские энергетики организовали для бойцов студенческих отрядов знакомство с одной из старейших подстанций региона 110 кВ «Калуга» и современной высокотехнологичной цифровой подстанции ПС 220 кВ «Созвездие», которая была введена на полную мощность в 2018 году.