Москва, 29 июля, 2019, 15:07 — ИА Регнум. Запрет анонимно пополнять «Яндекс.Деньги», кошелек QIWI и другие системы такого порядка — вполне ожидаемое решение. Государство уже давно старается взять под контроль все возможные каналы оплаты в интернете, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Дмитрий Иногородский.

Блокировка счетов

«Мера нужная, с точки зрения государства, но, естественно, это плохая новость для тех, кто пользовался такими кошельками. Но проблема в другом, это гонка вооружений», — считает эксперт.

Скоро придумают другие способы оплаты. Например, использовать криптовалюту, что сразу сделает ее «вне закона», и никаких шансов на ее законное развитие в стране не останется.

«Поэтому нужно понимать — это «стрельба по воробьям из пушек». Правительство РФ старается убрать следствие, а не причину. Например, чтобы убрать торговлю наркотиками, надо бороться с их производителями, а не покупателями», — пояснил Иногородский.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России не смогут больше анонимно пополнять электронные кошельки QIWI, «Яндекс.Деньги», WebMoney, PayPal и др. Поправки в федеральный закон 161-ФЗ «О национальной платежной системе» одобрены Совфедом РФ.

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