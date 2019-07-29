Уганда, 29 июля, 2019, 15:27 — ИА Регнум. По меньшей мере 30 кенийских рыбаков были арестованы во время рыбной ловли в озере Виктория в субботу, 27 июля. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на свои источники.

Сергей Малютин. Рыбацкий баркас. 1920-е

Рыбаков поместили в следственный изолятор в Уганде на острове Хама после того, как они были задержаны должностными лицами Угандийского налогового управления (URA).

Чиновники отдела управления пляжами (BMU) в округе Хама Бэй на западе Кении считают, что рыбаки могли незаконно пересечь границу между Кенией и Угандой. Председатель округа Эдвард Оремо сказал, что чиновники URA также конфисковали сети и 10 рыбацких лодок.

«Угандийцы также забрали рыбу. Их всех [рыбаков] доставили в Уганду, где они были арестованы», — сказал он.

Комиссар округа Хама Бэй Харман Шамби подтвердил аресты. В воскресенье, 28 июля, он сказал, что его офис еще не получил исчерпывающего объяснения причин ареста рыбаков.

«Мой офис пытался установить связь с официальными лицами в Уганде, но нам еще предстоит получить ответ, содержащий подобную информацию об аресте», — сказал он.

«Как только мы узнаем, почему они были арестованы, мы сможем начать процесс их освобождения», — сказал Шамб.

Инцидент произошел спустя неделю после того, как три кенийских рыбака с пляжа Няндива в Южном Суба были арестованы и задержаны на том же острове Хама агентами безопасности Уганды.

Позже они были освобождены после уплаты коллективного штрафа в размере 30 000 угандийских шиллингов (8,1 долларов США).