Оренбург, 29 июля, 2019, 15:04 — ИА Регнум. В Оренбургской области 30 июля прогнозируют резкое понижение минимальной температуры воздуха. В регионе (преимущественно в северных и северо-западных районах) похолодает на 10 градусов по Цельсию и более, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Оренбуржью.

Николай Дубровский. Лето. 1884

В ведомстве отмечают, что в связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров, и просят соблюдать правила эксплуатации электробытовых приборов в период холодов.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ФГБУ «Приволжское УГМС», неделя (29 июля — 4 августа) ознаменуется прохождением атмосферных фронтов по территории области. Так, в первые дни недели в тыл отступающему на север циклону будет поступать холодный воздух, тем самым понизятся как ночные, так и дневные температуры, а осадки пройдут лишь в отдельных районах. Во второй половине недели регион захлестнут дожди.