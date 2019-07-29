Санкт-Петербург, 29 июля, 2019, 15:01 — ИА Регнум. Следственное управление ОМВД России по Лужскому району Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту аварии с пятью погибшими, которая произошла днем 28 июля на 135-м километре трассы Санкт-Петербург — Псков.

УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти ДТП в Лужском районе Ленобласти

Дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

«В рамках возбуждённого дела назначено проведение ряда экспертиз, направленных на установление всех обстоятельств и причин трагедии», — сообщили в пресс-службе Главка МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Однако перспективы привлечения кого-либо к ответственности за это ДТП маловероятны, поскольку оба водителя столкнувшихся автомобилей погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, после лобового столкновения автомобилей Mitsubishi Pajero Sport и KIA Sorento возле населенного пункта Крупели скончались четыре человека, сидевшие на передних сиденьях обеих машин. На месте ДТП погибли женщина-водитель KIA и пассажирка этой автомашины, а также водитель и пассажир Mitsubishi, оба мужчины.

Два пассажира KIA — мужчина и женщина — были госпитализированы в больницу, где 29 июля пострадавшая скончалась. Мужчина находится в тяжелом состоянии.