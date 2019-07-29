Якутск, 29 июля, 2019, 14:52 — ИА Регнум. Вертолет Ми-26 совершил экстренную посадку у поселка Жатай в 15 км от Якутска, сообщает 29 июля РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Mil.ru Ми-26

«Жесткая посадка произошла вскоре после взлета на правом берегу реки Лена, примерно напротив поселка Жатай», — сообщил собеседник издания.

Отмечается, что воздушное судно завалилось на бок. В результате авиапроисшествия никто не пострадал. Также сообщается, что вертолет принадлежит одному из федеральных ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля в Адыгее совершил жесткую посадку вертолёт Ми-2. Инцидент произошел в ауле Панахес Тахтамукайского района.

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