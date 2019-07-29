Астана, 29 июля, 2019, 14:52 — ИА Регнум. Развитие институтов гражданского общества в Казахстане обсудили действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев и бывший президент Нурсултан Назарбаев. Об этом сообщили 29 июля в пресс-службе Назарбаева.

Elbasy.kz Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан Назарбаев

Во время встречи политики обсудили актуальные вопросы текущей повестки дня. Отдельно собеседники обсудили развитие общественно-политической ситуации в Казахстане.

Как сообщал ИА REGNUM, 13 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании национального совета общественного доверия. Положение и состав совета были утверждены 17 июля.

Целью нового совещательного органа является выработка предложений и рекомендаций по актуальным вопросам государственной политики на основе широкого диалога с представителями общественности.

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