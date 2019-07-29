Усть-Катав, Челябинская область, 29 июля, 2019, 14:44 — ИА Регнум. В челябинском Усть-Катаве под суд отданы двое граждан, которые обокрали почтовое отделение. Они похитили около 22 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе облпрокуратуры.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» реж Леонид Иович Гайдай. 1965. СССР Кража

Преступление произошло в феврале. По версии следствия, местные жители изменили конструкцию замков на дверях почтамта и подобрали ключи.

У них изъяли 20,5 млн рублей. Имущество одного из граждан на сумму 1,5 млн арестовано. Суда они ждут в СИЗО.