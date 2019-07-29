Астрахань, 29 июля, 2019, 14:35 — ИА Регнум. Глава Астраханской области Игорь Бабушкин не исключает, что расследование коррупционных схем в регионе может дойти и до ситуации с футболом. Об этом, как сообщает пресс-служба облправительства, он заявил во время встречи с болельщиками астраханского футбольного клуба «Волгарь».

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Один из участников встречи сообщил главе региона о «тёмных делах», которые, по его информации, творятся в одной из футбольных команд. «Будете ли вы бороться с коррупцией в спорте?», — спросил он у Бабушкина. «С коррупцией мы будем бороться везде, если надо — дойдём и до футбола», — заявил в ответ Игорь Бабушкин.

Он также пообещал подумать над тем, чтобы лично возглавить попечительский совета клуба «Волгарь», на матче которого с «Махачкалой» присутствовал в этот день. Астраханская команда выиграла у гостей со счётом 3:0.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Астраханской области способствовал раскрытию коррупционных схем, связанных с реализацией программ расселения ветхого и аварийного фонда и с получением областным правительством кредитов в коммерческих банках. По последнему эпизоду были задержаны бывший председатель облправительства Расул Султанов и министр финансов Виталий Шведов.

«Уверен, что расследование будет объективным, и мы со своей стороны будем оказывать всестороннюю поддержку», — сказал Бабушкин. По информации РБК, он лично способствовал следственным действиям в отношении чиновников.

Следственный комитет России ранее заявил, что при содействии Бабушкина были выявлены преступные действия ряда представителей областной и муниципальных властей, из-за которых пострадали десятки жителей аварийных домов. По этим фактам было возбуждено 17 уголовных дел.