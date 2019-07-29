Берн, 29 июля, 2019, 14:48 — ИА Регнум. Швейцария стала лучшим в мире местом для человека, сообщает CNBC на своей странице в твиттере 29 июля.

(сс) SnippyHolloW Цюрих. Швейцария

Швейцария была признана лучшей страной для жизни и работы, отняв пальму первенства у Сингапура, который был на вершине в течение пяти лет подряд. Благодаря высокому уровню жизни, конкурентоспособным зарплатам, политической и экономической стабильности Швейцария поднялась с прошлогоднего 8-го на на первое место в ежегодном опросе HSBC Expat.

Подавляющее большинство людей, которые переехали в Швейцарию из-за рубежа, сказали, что они довольны швейцарским экономическим (80%) и политическим (86%) климатом. Около 82% людей, которые переехали в Швейцарию по работе, также сказали, что их уровень жизни улучшился по сравнению с имевшимся в родной стране.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Numbeo опубликовал рейтинг самых комфортных для жизни городов. Швейцарский Цюрих в этом рейтинг стал одним из самых комфортных в мире городов. Для сравнения, Москва в этом рейтинге заняла 191 место.