Великий Новгород, 29 июля, 2019, 14:28 — ИА Регнум. В федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» разработаны поправки, касающиеся условий содержания в следственных изоляторах беременных женщин и женщин с детьми. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, о предлагаемых изменениях в законопроект сегодня, 29 июля, на брифинге в Великом Новгороде рассказал член Совета Федерации РФ от Новгородской области Сергей Фабричный. Соавтором поправок выступает сенатор Андрей Кутепов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

Фабричный пояснил, что действующим законом санитарная норма площади в камере для заключённых под стражу женщин не принимает в расчёт наличие детей. Сенаторы предлагают предусматривать ещё 4 кв м. в камере и на ребёнка. Кроме того, по мнению разработчиков поправок, беременные женщины и женщины с детьми должны содержаться отдельно от остальных — сейчас этого разделения нет.

По словам Сергея Фабричного, предварительный анализ ситуации в восьми регионах России показал, что в 2018 году в следственных изоляторах в Забайкальском крае, на Камчатке, в Коми, Марий Эл, Ивановской, Орловской, Пензенской и Свердловской областях содержались 48 беременных женщин и 11 женщин с детьми до трёх лет.

«Можно предположить, что эти цифры на самом деле, если говорить о всей стране, в разы больше», — отметил сенатор.

Напомним, федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» принят в 1995 году. После заседания Совета по правам человека при президенте в декабре 2018 года России Владимир Путин поручил подготовить предложения по улучшению ситуации в СИЗО.

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