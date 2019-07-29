Киев, 29 июля, 2019, 14:28 — ИА Регнум. Будущим депутатам от партии «Слуга народа» важно пройти обучающие курсы, поскольку среди них есть люди без высшего образования. Об этом 29 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Владимир Чемерис.

Виктор Дени. Капитал. 1920 (фрагмент)

«Любое обучение — это всегда хорошо, тем более, когда у нас есть депутаты без высшего образования и многие из них просто не знают друг друга. Очевидно, что задача этого обучения в Трускавце — тимбилдинг, чтобы люди познакомились, вместе начали работать и конечно образование», — сказал Чемерис.

По его словам, депутаты от партии «Слуга народа» представляют интересы крупного капитала.

«Верховная рада — это представительский орган. Там должны быть представлены представители разных социальных групп, которые имеют несколько иные экономические и социальные интересы. Вопрос в том, о чем им будут рассказывать… Команда Зе или «Слуга народа» не просто какие-то люди, они представляют какую-то социальную группу. В данном случае они представляют социальную группу большого капитала. Это уже очевидно», — считает Чемерис.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский не планирует менять социально-экономическую политику прежнего правительства Владимира Гройсмана.

«По нескольким кандидатурам на ключевые позиции можно сделать определенные выводы, как и по заявлениям президента на встрече с бизнес сообществом. Тогда было сказано, что нужно принять новый Трудовой кодекс, который де-факто ограничит права наемных работников, нужно продавать землю, продолжится сотрудничество с МВФ. В американском журнале уже опубликовали пять кандидатур. В частности, среди них один заместитель исполняющего директора МВФ. Там не идет речь о смене социально-экономической политики, это очевидно», — считает Чемерис.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Трускавец поездом прибыли будущие депутаты от партии «Слуга народа». С сегодняшнего дня депутаты прослушают курс лекций по экономике от профессоров Киевской школы экономики и признанных специалистов. Это только первая неделя из широкого плана обучения, который запланирован партией. Обучение депутатов проходит в рамках коммерческого контракта, а его стоимость пообещали указать в партийном отчете.